بالصور.. ضباط القاهرة يصطحبوا أبناء الشهداء لمدارسهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نظم وفد من ضباط مديرية أمن القاهرة، ممثل من كافة الجهات (مرور – حماية مدنية – الإعلام والعلاقات – مكافحة العنف ضد المرأة) زيارة لمدارس أبناء شهداء الشرطة عرفاناً بدور آبائهم الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وإعلاء قيمة أمن الوطن والمواطنين.

بدأت الزيارة بالتوجه لمنزل أبناء الشهيد المقدم هشام الخياط (الذي أستشهد أثناء مطاردته أحد العناصر الإجرامية بمنطقة التبين)؛ حيث تم اصطحاب أبنائه كلا من (جنا 10 سنوات، كنزي 9 سنوات، أحمد 6 سنوات) لمدرستهم (مدرسة الامتياز بالمعادي).

وحضر وفد المديرية الطابور الصباحي الأول في العام الدراسي بجانب أبناء الشهيد وقاموا بتوزيع الأعلام وعدد من الأدوات المدرسية المعدة بمعرفة قطاع حقوق الإنسان على طلبة المدرسة، وقد قام مدير المدرسة بإلقاء كلمة افتتاحية بدئها بدقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة واستعرض خلالها تضحيات الشهيد من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية، وأعرب عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة واعتزازه بوجود أبناء الشهيد ضمن طلبة المدرسة.

وتم استحداث مسابقة سنوية باسم الشهيد هشام الخياط، ويعرض فيها إنجازات الشرطة، من جانبها فقد حرصت أرملة الشهيد على توجيه الشكر مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على ما يوليه من رعاية لأسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم المعنوي لأبنائه خاصة في ظل ما قامت به مديرية أمن القاهرة من إدخال البسمة والبهجة في نفوس أبناء الشهيد مع بداية العام الدراسي

وقالت أبنة الشهيد الطفلة جنا في الصف الدراسي الخامس الابتدائي: زملاء بابا لم يتركونا حتى في المدرسة، وأعرب أحمد نجل الشهيد بالصف الدراسي الثاني من رياض الأطفال عن رغبته في أن يكون ضابط شرطة عندما يكبر مثل والدة.

وعلى الجانب الآخر فقد قام وفد مماثل من المديرية بالتوجه لمنزل أبناء الشهيد المساعد شرطة أحمد حامد إسماعيل (الذي أستشهد خلال الهجوم المسلح لمجموعة من العناصر الإرهابية على قوة أمنية من مباحث قسم حلوان)، واصطحاب أبناءه كلا من (مروان ، يوسف) لمدرستهم (مدرسة الرشاد بحلوان)، وقام وفد المديرية بحضور الطابور الصباحي الأول في العام الدراسي بجانب أبناء الشهيد وقاموا بتوزيع الأعلام على طلبة المدرسة، وقد قام مدير المدرسة بإلقاء كلمة افتتاحية استعرض خلالها تضحيات الشهيد من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وأعرب عن تقديره لدور الشرطة في حفظ الأمن والأمان وأنه يفتخر بوجود أبناء الشهيد ضمن طلبة المدرسة .

وقد تم استكمال باقي اليوم الدراسي مع طلبة المدرسة بكافة المراحل حيث قام وفد المديرية بتنظيم محاضرات للطلبة في كافة مجالات العمل الأمني .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم لتنظيم زيارات لضباط قطاع أمن القاهرة للمدارس، وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.