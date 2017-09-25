إحالة 9 من العاملين بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، إحالة 9 من العاملين بإدرة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق، وذلك لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل.

وأجرى وكيل وزارة الأوقاف جولة مفاجئة، صباح اليوم الإثنين، بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى انضباط العاملين بإلادارات الفرعية للأوقاف.

ولفت "العجمي" إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجهات وزير الأوقاف، بشأن الإصلاح الإداري ومتابعة مدي انضباط العاملين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أهمية تواجد جميع العاملين في أوقات العمل الرسمية لقضاء مصالح المواطنين، مشددا على أنه لا مجال للتسبب أو ترك العمل دون عذر ولا مكان لمقصر في عمله.