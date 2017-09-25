أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة 9 من العاملين بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 9 من العاملين بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق

12:08 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إحالة 9 من العاملين بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق

محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، إحالة 9 من العاملين بإدرة أوقاف غرب الإسكندرية للتحقيق، وذلك لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل.

وأجرى وكيل وزارة الأوقاف جولة مفاجئة، صباح اليوم الإثنين، بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى انضباط العاملين بإلادارات الفرعية للأوقاف.

ولفت "العجمي" إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجهات وزير الأوقاف، بشأن الإصلاح الإداري ومتابعة مدي انضباط العاملين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أهمية تواجد جميع العاملين في أوقات العمل الرسمية لقضاء مصالح المواطنين، مشددا على أنه لا مجال للتسبب أو ترك العمل دون عذر ولا مكان لمقصر في عمله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مصراوي" أمام مدارس الإسكندرية.. "توك توك" وزحام وباعة جائلين (صور)

    أخبار

  • استعدادا لموسم الشتاء.. صيانة 190 محطة صرف صحي في الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- إزالة الباعة الجائلين في محيط 7 مدارس بالإسكندرية

    أخبار

  • الإسكندرية تطرح 37 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية

    أخبار

إعلان

4523133d01.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته