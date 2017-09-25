أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة المنيا: تحليل المخدرات هو الفيصل لقبول السكن في المدن الطلاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة المنيا: تحليل المخدرات هو الفيصل لقبول السكن في المدن الطلاب

12:08 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

جامعة المنيا: تحليل المخدرات هو الفيصل لقبول السكن في المدن الطلاب

جولة رئيس جامعة المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكد الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم تحليل المخدرات لطلاب الجامعة وطلاب المدن الجامعية كشرط لقبولهم بها، إلى جانب تحليل فيروس سي، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أي طالب يتعاطى المواد المخدرة سيتم توعيته وعلاجه على نفقة الجامعة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة المنيا، التفقدية بكليات الجامعة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، حيث جاءت زيارته لكليتي التربية والعلوم، وتفقد لجان الاستقبال للطلاب الجدد بهما، بالإضافة إلى متابعته للبرنامج المتميز "تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية" بكلية التربية والذى يهدف إلى إعداد معلم مؤهل لتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.

رافق رئيس الجامعة في جولاته التفقدية الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاته عميد كلية التربية، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال لقاءه مع الطلاب أكد الدكتور أبوالمجد على الالتزام بالقواعد والأعراف الجامعية، موصيهم بالاهتمام بممارسة الأنشطة داخل الجامعة التي تلبي رغباتهم وتنمي مواهبهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "المنيا" تحصد المراكز الأولى في الجوالة والغناء بأسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • نائب رئيس جامعة المنيا يطالب بالتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت الجامعية بالمنيا

    أخبار

  • بالصور.. أعضاء هيئة التدريس والطلاب يؤدون تحية العلم بجامعة أسوان

    أخبار

إعلان

293b7d8728.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته