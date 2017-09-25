جامعة المنيا: تحليل المخدرات هو الفيصل لقبول السكن في المدن الطلاب

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكد الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم تحليل المخدرات لطلاب الجامعة وطلاب المدن الجامعية كشرط لقبولهم بها، إلى جانب تحليل فيروس سي، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أي طالب يتعاطى المواد المخدرة سيتم توعيته وعلاجه على نفقة الجامعة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة المنيا، التفقدية بكليات الجامعة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، حيث جاءت زيارته لكليتي التربية والعلوم، وتفقد لجان الاستقبال للطلاب الجدد بهما، بالإضافة إلى متابعته للبرنامج المتميز "تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية" بكلية التربية والذى يهدف إلى إعداد معلم مؤهل لتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.

رافق رئيس الجامعة في جولاته التفقدية الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاته عميد كلية التربية، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال لقاءه مع الطلاب أكد الدكتور أبوالمجد على الالتزام بالقواعد والأعراف الجامعية، موصيهم بالاهتمام بممارسة الأنشطة داخل الجامعة التي تلبي رغباتهم وتنمي مواهبهم.