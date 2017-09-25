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"تعليم القليوبية": تغييرات جديدة بالديوان والإدارات قريبا

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مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية": تغييرات جديدة بالديوان والإدارات قريبا

12:04 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزارة التربية والتعليم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن ديوان المديرية ودواوين الإدارات، ستشهد سلسلة من التغييرات خلال الفترة المقبلة، لضخ دماء جديدة وتنشيط العمل من أجل الصالح العام.

وأضاف "عجلان" خلال اجتماعه بمديري وموجهي العموم وقيادات ديوان المديرية، بحضور كلا من عاطف سلامة وكيل المديرية وعادل عطية مدير عام التعليم العام والتوجيه الفني، أنه لا تدخلات بأي شكل من الأشكال ولا وساطة ولا محسوبية في التغييرات الأخيرة التي شهدتها الإدارات التعليمية وتمت بالتنسيق مع عدد من الجهات، مضيفا "الإدارة ليست حكرا على أحد ونحن نعمل فى النور والتغييرات لا تعني أن القيادات سيئة ولكن الهدف هو التنشيط والتجديد للعمل بشكل دائم".

وأضاف عجلان، أن المديرية ستشهد تغييرات فى أسلوب العمل، وزيادة فى الإجراءات الانضباطية، وحركة التوقيعات للموظفين بالحضور والانصراف من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثالثة ظهرا، بالإضافة الى حركة التوقيعات المفاجئة، ومتابعة خطوط السير والعودة للمديرية بعد انتهاء العمل بخط السير في نفس اليوم، وتعديل حركة الدخول والخروج للديوان ومنع وقوف الدراجات النارية والسيارات أمام المبنى ومجازاة أي معلم أو إداري بالإدارات الأخرى يحضر للديوان فى وقت العمل دون خط سير وموافقة من الإدارة المختصة به.

وأشار "عجلان"، إلى أنه جار تركيب 36 كاميرا بالديوان ومحيطه في إطار الإجراءات التأمينية ومتابعة سير العمل، محذرا من ضبط أي موظف خارج الديوان خلال وقت العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يضبط خارج الديوان خلال توقيتات العمل الرسمية دون خط سير أو تصريح خروج رسمي ولا مجال للتسيب في العمل.

وأضاف أنه جار حاليا الانتهاء من التشطيبات النهائية بمبنى المديرية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، ولم يتم استلامه حتى الآن وستتم أعمال التسليم من خلال الهيئة ولن نقوم باستلامه إلا بعد تطبيق الشروط والضوابط المحددة سلفا وسيتم قريبا طرح المبنى الثاني للمديرية لتطويره وسيتم الطرح والإسناد من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

وحول أجور عمال المدارس، قال إنه تم توفير مبالغ مالية وصلت إلى 19 مليون جنيه كأجور للعمال خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم الذي يبذل جهودا واضحة في هذا الأمر.

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