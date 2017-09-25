إزالة 8 منازل تستخدم منصات لإطلاق الرصاص في خصومة ثأرية بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، حملة أمنية استهدفت أطراف الخصومة الثأرية بمركز أبوتشت بشمال قنا لجمع الأسلحة غير المرخصة والعناصر التي تأجج الصراع الثأري بالمركز.

وتمكنت الحملة بناء على التحريات السرية من ضبط: "ع. ع. أ" مقيم بقرية الكرنك، 28 عاما، وبحوزته بندقية آلية، و"و. ع. و"، مقيم بالكرنك 19 عاما، وبحوزته بندقية آلية، و"ق. ع. ص"، بقرية الكرنك 34 عاما، وبحوزته بندقية آلية، و"ع. أ. ك"، مقيم بقرية كوم هتيم، 53 عاما، وبحوزته بندقية آلية، وش. ع ا"، 24 عاما، ومقيم بكوم هتيم وبحوزته بندقية آلية.

كما تم إزالة 8 منازل بناحية قرية الكرنك كانت تستخدم كمنصات للإطلاق الأعيرة النارية بين عائلتي "الجوالين" و"الخطبة".

وحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.