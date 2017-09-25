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المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يصف فوز ميركل في الانتخابات بـ"المر"

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مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الفرنسية يصف فوز ميركل في الانتخابات بـ"المر"

11:45 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

باريس- (د ب أ):
وصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير نتائج انتخابات البرلمان الألماني (بوندستاج) بأنها "انتصار مر" للمستشارة أنجيلا ميركل.

وعن النتائج التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قال كاستانير في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية التليفزيونية اليوم الاثنين إنه يرى في ذلك صعودا لتيار يميني شديد التطرف والتشدد. وأضاف: "هذا يمثل أهمية أكبر في ألمانيا مقارنة بأي مكان آخر".

وفي الوقت نفسه، أشاد كاستانير بالفوز الذي حققته ميركل في الانتخابات، وبقاء تحالفها المسيحي كأكبر كتلة حزبية في البرلمان، وقال: "هذه الولاية الرابعة لها، وفي فرنسا نتعجب نوعا ما عندما يفوز رئيس حكومة للمرة الرابعة".

وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة للإنتخابات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سجلا تراجعا كبيرا، مقارنة بالانتخابات الماضية، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نجاحا كبيرا، بعد أن حصد ما يقرب من 13% من الاصوات.

وبعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية حصد تحالف ميركل المسيحي على 33% الأصوات، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 20.5%.
وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 12.6% ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البرلمان.

وفي الوقت نفسه، عاد الحزب المؤيد لقطاع الأعمال "الديمقراطيون الأحرار" إلى الساحة الاتحادية للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، بعد حصوله على10.7% من الأصوات. وحصل حزب اليسار على9.2%، وحزب الخضر على 8.9 %.

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