الجبهة التركمانية تجدد تأكيد رفض عرب وتركمان كركوك المشاركة في استفتاء كردستان

بغداد - (أ ش أ):

جددت الجبهة التركمانية اليوم، الاثنين، التأكيد على مقاطعة عرب وتركمان كركوك استفتاء انفصال أقليم كردستان عن العراق، مشيرة إلى أن القوات الكردية منعت وسائل الإعلام من التغطية.

وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية"واع": "إن التركمان وعرب كركوك قاطعوا بشكل كامل حتى الآن الاستفتاء الكردي رغم فتح أربعة مراكز صورية في المناطق العربية والتركمانية".

وأضاف الصالحي، أن القوات الكردية المنتشرة بكثافة منعت وسائل الإعلام من التغطية خشية التأثير على المعنويات، مشيرا إلى أن القوات المتواجدة ستقوم هي بملء الاستمارات لصالح الاستفتاء.