الرئيس اللبنانى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة تستغرق أربعة أيام

بيروت- (أ ش أ):

غادر الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بيروت صباح اليوم، الإثنين، متوجها إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبنانى خلال الزيارة اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، يعقبه اجتماع موسع يتناول مجمل المواضيع التي تهم لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا، كما سيشكل فرصة من أجل المضي قدما بالمبادرات المشتركة بين البلدين.

ويشارك الرئيسان الفرنسى واللبناني في تدشين معرض "مسيحيي المشرق" الذي يقيمه معهد العالم العربي الذي دعت إدارته الكثير من الشخصيات الدينية المشرقية وغير المشرقية ، كما يزور الرئيس عون مقر بلدية باريس حيث سيقام له استقبال رسمي تليه لقاءات مع رؤساء الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب ووزير الخارجية.