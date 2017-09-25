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الرئيس اللبنانى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة تستغرق أربعة أيام

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبنانى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة تستغرق أربعة أيام

11:40 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

الرئيس اللبنانى يتوجه إلى فرنسا فى زيارة تستغرق أربعة أيام

الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون

بيروت- (أ ش أ):

غادر الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بيروت صباح اليوم، الإثنين، متوجها إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبنانى خلال الزيارة اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، يعقبه اجتماع موسع يتناول مجمل المواضيع التي تهم لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا، كما سيشكل فرصة من أجل المضي قدما بالمبادرات المشتركة بين البلدين.

ويشارك الرئيسان الفرنسى واللبناني في تدشين معرض "مسيحيي المشرق" الذي يقيمه معهد العالم العربي الذي دعت إدارته الكثير من الشخصيات الدينية المشرقية وغير المشرقية ، كما يزور الرئيس عون مقر بلدية باريس حيث سيقام له استقبال رسمي تليه لقاءات مع رؤساء ومجلسي الشيوخ والنواب ووزير الخارجية.

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