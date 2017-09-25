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رئيسة "البديل الألماني" لا تعتزم الانضمام لكتلة الحزب في البرلمان

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مصراوي Masrawy

رئيسة "البديل الألماني" لا تعتزم الانضمام لكتلة الحزب في البرلمان

11:34 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

رئيسة حزب البديل فراوكه بيتري

برلين- (د ب أ):

أعلنت رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" فراوكه بيتري، عزمها عدم الانضمام لكتلة حزبها في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وغادرت بيتري -عقب هذا الإعلان- مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أبرز المرشحين للحزب، أليس فايدل وألكسندر جاولاند في برلين.

ويشير ذلك إلى تفاقم النزاع الداخلي في البديل الألماني، عقب النجاح الذي حققه في الانتخابات التشريعية أمس الأحد.

وكان يورج مويتن، شريك بيتري في رئاسة الحزب، وجه انتقادات حادة لها بسبب نأيها المتكرر في تصريحات علنية عن مواقف أبرز المرشحين للحزب.

وقال مويتن اليوم الاثنين في برلين إنه يعتبر هذا الأمر غير مفيد، ولا يمكن قبوله.

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا حصل على 6ر12% من أصوات الناخبين، ليحصد بذلك 94 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 631 مقعدا، ويصبح ثالث أكبر كتلة حزبية في الـبوندستاج.

وتمكنت بيتري من الحصول على مقعد مباشر في البرلمان عبر دائرتها الانتخابية في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مويتن يتولى رئاسة كتلة الحزب في البرلمان المحلي بولاية بادن-فورتمبرج، ولم يرشح نفسه لخوض انتخابات البرلمان الاتحادي.

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