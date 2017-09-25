بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في "الجرائم الجنسية" خلال حفل "مشروع ليلى"

كتب – طارق سمير:

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، يطالب بالتحقيق في واقعة الجرائم الجنسية التي وقعت بحفل "مشروع ليلى" بالقاهرة الجديدة.

واختصم "عبد السلام" في بلاغه الذي حمل رقم 10949لسنة 2017عرائض النائب العام، الشركة المنظمة و الراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" بالتجمع الخامس، والمدير المسئول عن المول، والمدعو "حامد سنو"، وباقي أعضاء فرقة "مشروع ليلي" اللبناني، وأدمن صفحة رينبو ايجيبت "rainbowEGYPT".

وجاء في البلاغ – حصل مصراوي على نسخة منه، أنه يوم 22 سبتمبر الماضي، أقيم حفل "ميوزيك بارك" داخل مول "كايرو فيستفال سيتي" بالتجمع الخامس بشرق القاهرة، واستضاف منظمي الحفل فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي والذي يسعي للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عدد كبير من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي و إفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم - كما جاء في نص البلاغ.

واستند البلاغ لشهادة بعض الشهود على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام إحدى المواقع الإلكترونية بنشر فيديو لفتاة تدلي فيه بشهادتها أنها اثناء تواجدها بالحفل شاهدت عدد كبير من الأولاد والبنات القصر الذين لم يتعد أعمارهم الـ16 عشر سنة، يقومون بممارسة الجنس والفواحش فيما بينهما، وشاهدت معظمهم في حالة سكر بيّن وكان ذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل.

وأضاف البلاغ أنه أثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow" تأييدا منهم لميول قائد الفرقة الغنائية "حامد سنو" مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والإعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر.

جاء في البلاغ، أن ما اقترفه المشكو في حقهم جميعا يشكل جرائم التحريض على الفسق والفجور وإفساد الأخلاق، وإدارة وتسهيل الفجور والدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.

وطالب نائب رئيس منظمة "الحق الدولية" في بلاغه، بسرعة ضبط المشكو في حقهم ومنع أعضاء فرقة "مشروع ليلى" من السفر، وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الجرائم الجنسية التي ارتكبت أثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الشخص المسئول عن إدارة صفحة "رينبو ايجيبت" وضبطه وإحضاره، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.