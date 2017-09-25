تأجيل محاكمة 6 متهمين في أحداث "عنف دار السلام " لـ 9 أكتوبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل في قضية الانضمام لجماعة إرهابية "إحداث عنف دار السلام" لجلسة 9 اكتوبر المقبل

وجاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع و المرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامه عبد الظاهر وبسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

والمتهمون هم: أحمد مجدي عوض الله، عبد الرحمن حسين محمد، محمد عبد الحسيب عبد المعبود، محمد عادل مصطفى إبراهيم، على رؤوف محمد، عمرو كمال على أحمد

وجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير للأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.