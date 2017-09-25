بعد وقف «مشروع ليلى» بسبب «علم المثليين».. 7 فنانين منعوا من الغناء في مصر

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قررت نقابة الموسيقيين إنهاء الجدل المثار حول حفل فرقة "مشروع ليلى"، الذي أقيم مؤخرا في "كايروفيستيفال"، وتم فيه رفع أعلام المثليين جنسيا، إذ قال الدكتور رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الشارع المصري"، على قناة "العاصمة"، إنه تم وقف الحفلات المقبلة لـ"مشروع ليلى" بعد رفع علم المثليين خلال حفلهم في القاهرة، مؤكدًا أن النقابة ليست جهة قمع، ولكن مثل تلك الحفلات لن تُقام في البلاد مرة أخرى.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" أشهر 7 فنانين منعتهم نقابة الموسيقيين من الغناء خلال السنوات الماضية.

شيرين

تعد المطربة شيرين عبد الوهاب، صاحبة أشهر قرارات المنع من الغناء، خاصة في عهد نقيب الموسيقيين الراحل، حسن أبو السعود، الذي سبق أن أصدر قرارا بمنعها من الغناء تلبية لشكوى من المنتج نصر محروس، أكد فيها أنها امتنعت عن تسجيل أغنيات اختار هو كلماتها وألحانها.

أصالة

ورطت التصريحات الجريئة المطربة السورية أصالة نصري، إذ أصدر نقيب الموسيقيين منير الوسيمي، في عام 2010، قرارا بمنعها من الغناء في مصر، بسبب هجومها على الملحن حلمي بكر والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مقابلات تليفزيونية، إلى جانب عدم حضورها إلى النقابة بعد توجيه إنذارين لها، وعندما رفضت الحضور كان قرار المنع من الغناء نهائيا في مصر حاضرًا.

رولا سعد

بقرار من النقيب منير الوسيمي عام 2010، تم منع المطربة اللبنانية رولا سعد من الغناء في مصر، بسبب غنائها أغنية زميلتها المطربة هيفاء وهبي "إيه ده.. إيه ده"، على الرغم من إبلاغها بأن الأغنية مسجّلة باسم الأخيرة في الشهر العقاري، وفق ما ذكرت مجلة "سيدتي".

حمدي باتشان

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خلال لقائه التليفزيوني مع برنامج "تحت الكوبري"، تقديم طوني خليفة، أوضح المطرب حمدي باتشان أن سر ابتعاده عن الساحة الفنية في مصر وسفره إلى الخارج يرجع للحرب التي تعرض لها من جانب الرقابة على المصنفات الفنية، ونقابة المهن الموسيقية التي افتعلت الأسباب حتى أوقفته عن الغناء في مصر، وطالبت المنتجين بمقاطعته لكونه يروج للغة هابطة، بعد أغنية "الأساتوك".

كارول سماحة

بسبب فستانها وتقديمها "وصلة رقص" قرر نقيب الموسيقيين وقتها منير الوسيمي منع المطربة اللبنانية كارول سماحة من الغناء في مصر، في سابقة غريبة من نوعها.

سما المصري

خلال فترة ولايته كنقيب للموسيقيين، أصدر الفنان مصطفى كامل قرارا بمنع الراقصة سما المصري من الغناء نهائيا، وأكد في تقرير أن أغنيات سما تخدش الحياء العام.

مصطفى حجاج

في مارس 2016 أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارا بعدم تجديد تصريح الغناء للمطرب مصطفى حجاج، صاحب أغنية "يا بتاع النعناع"، لعدم تقديمه شهادة إتمام الخدمة العسكرية، رغم حمله كارنيه النقابة منذ عام 2012.