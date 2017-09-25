"تنسيق الأزهر": الإعلان عن "حدود دنيا" جديدة للكليات خلال ساعات

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على مكتب التنسيق، إنه سيتم الإعلان عن حدود دُنيا جديدة للقبول بكليات القاهرة والأقاليم خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت جامعة الأزهر، الخميس الماضي، نتيجة تنسيق القبول بالكليات بعد أن اعتمدها الدكتور محمد المحرصاوي، قبل أن تصدر بيانًا آخر بنسب مختلفة يوم الجمعة.

وأضاف حسني، في تصريحات لمصراوي: "وقعت بعض الأخطاء خلال الفترة الماضية، وكانت سببًا في إصدار الجامعة بيانين مختلفين عن التنسيق يومي الخميس والجمعة"، إلا أنه لم يفصح عن سبب هذه الأخطاء أو المتسبب فيها.

وتابع المشرف العام على مكتب التنسيق بالأزهر، أن الجامعة قررت تأجيل قبول أوراق الطلاب المستجدين للأسبوع المقبل، حتى يتم الإعلان عن الحدود الدنيا الجديدة.

وكانت جامعة الأزهر، أعلنت نتيجة تنسيق القبول بالكليات الخميس الماضي، وقررت فيه توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات العملية، وأصدرت بيانًا آخر يوم الجمعة بنسب جديدة، أعلنت فيه رفع التنسيق بنسبة 1.5%.