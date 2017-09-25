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وزير السياحة يشارك في فعاليات معرض "توب ريزا" بباريس

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة يشارك في فعاليات معرض "توب ريزا" بباريس

11:32 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

يتوجه يحيى راشد، وزير السياحة، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات معرض "Top Resa" السياحي الدولي، المزمع عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتأتي أهمية المشاركة في فعاليات المعرض كونه أحد أهم المعارض المهنية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق السياحة والسفر الدولي، حيث يحظى المعرض هذا العام بمشاركة نحو 31,763 من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحي ينتمون لـ 158 دولة من كافة أرجاء العالم.

وتتضمن أجندة زيارة وزير السياحة، المشاركة في الافتتاح الرسمي للمعرض بحضور سكرتير الدولة الفرنسي، والمكلف بحقيبة التجارة الخارجية والسياحة، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع نائب رئيس نقابة وكلاء السياحة الفرنسي وسكرتير عام نقابة منظمي البرامج والرحلات والمدير التسويقي بمجموعة "KARAVEL Group"، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية لممثلي وكالات الأنباء العالمية.

ويعقد الوزير، مساء اليوم، لقاءًا مع السفير المصري بفرنسا إيهاب بدوي، و"Partice Paoli"، رئيس مركز الأزمات والدعم بالخارجية الفرنسية، بمقر إقامة السفير بباريس، وذلك لبحث إمكانية عمل بعض التعديلات على الخريطة المصرية المدونة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، والخاصة بإرشادات السفر إلى .

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي يشهد السوق السياحي الفرنسي تشجيعًا للعودة إلى المقصد السياحي المصري.​

 

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