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بالصور.. طلاب مدارس على المقاهي في اليوم الثاني للدراسة بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب مدارس على المقاهي في اليوم الثاني للدراسة بأسوان

11:28 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

بالصور.. طلاب مدارس على المقاهي في اليوم الثاني للدراسة بأسوان

طلاب المدارس على المقاهي

أسوان- إيهاب عمران:

رصدت عدسة "مصراوي" تلاميذ متسربين من المدارس بمحافظة أسوان، أثناء جلوسهم على أحد المقاهي وسط مدينة أسوان، وذلك خلال اليوم الثاني للعام الدراسي، ويتضح من الزي المدرسي لهؤلاء التلاميذ أن منهم بالمرحلة الثانوية والإعدادية والثانوية التجارية.

وكانت الدراسة انتظمت صباح أمس الأحد، بمدارس محافظة أسوان وعددها 1349 مدرسة، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة،

بينما بدأت السبت في مدارس الفترتين فقط.

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مصراوي Masrawy

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