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جوارديولا: من المبكر الحديث عن فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج

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جوارديولا: من المبكر الحديث عن فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج جوارديولا: من المبكر الحديث عن فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج

التحرير

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يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لا يزال في مرحلة التحسن، مشيرا إلى ضرورة وجود منافسة بين اللاعبين لضمان تطور الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد اليوم الاثنين، في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية.

وقال بيب جوارديولا: "دائما هناك مجال للتطور، نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ونرغب في منح كل لاعب فرصته، وذلك لإشعال المنافسة بينهم، فلن يكون سهلاً على كل لاعب أن يشارك في مباراة كل ثلاثة أيام لمدة 11 شهرًا، أرغب في عودة إلكاي جوندوجان لينافس كيفين دي بروين وديفيد سيلفا، كما أعجبني مستوى دانيلو في الجهة اليسرى على مستوى الدفاع والهجوم".

وواصل المدير الفني لمانشستر سيتي: "ليروي ساني لم يظهر بصورة جيدة في الفترة التحضيرية ولم يكن يستحق في البداية المشاركة أساسيا، ولكنه بعد ذلك أثبت أحقيته في اللعب، وهذا أمر أتفهمه، فاللاعب صغير السن وأتى الموسم الماضي لبلد جديد ودوري مختلف، وكان يعيش في فندق، ومع الوقت بدأ يتأقلم بصورة أفضل".

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واختتم جوارديولا: "من المبكر الحديث عن فوزنا بالدوري الإنجليزي، لأن المنافسين أقوياء للغاية؛ مانشستر يونايتد يمتلك نفس عدد النقاط التي نمتلكها وتشيلسي انتصر مؤخرًا برباعية نظيفة على ستوك سيتي، ولكن تسجيل الكثير من الأهداف قد يصب في صالحنا مستقبلا حال احتكمنا لفارق الأهداف لحسم بطل البريميرليج".

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة، متفوقًا على مان يونايتد بفارق الأهداف فقط، بينما يمتلك تشيلسي 13 نقطة في المركز الثالث.

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التحرير

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