قرعة نارية لبطولة «خليجي 23»

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أجريت في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين، اليوم الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى في قطر، والتي ستقام خلال الفترة من 23 ديسمبر، وحتى 7 يناير بالدوحة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري في المجوعة الأولى مع منتخبات البحرين والعراق واليمن، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وستنضم لها الكويت في حالة رفع الإيقاف عنها.

وكان الاتحاد الخليجي قد قرر في أبريل 2016 إقامة "خليجي 23" في قطر بدلا من الكويت، في ظل الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.

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وكانت اتحادات اللعبة في السعودية والإمارات والبحرين قد طالبت بتأجيل هذه النسخة، ونقلها إلى الكويت مثلما كان مقررا لها من قبل، ولم يصدر الاتحاد الخليجي للعبة أي تلميحات أو بيانات بشأن تأجيل البطولة حتى الآن، وسط شكوك حول مشاركة السعودية والإمارات والبحرين.

يذكر أنه مع استمرار الحظر المفروض على قطر حتى الآن، وقرار المقاطعة من ثلاثة بلدان خليجية، يبدو من الصعب إقامة البطولة في الوقت الحالي، حتى بعد أن أجريت القرعة.