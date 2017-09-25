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أرسنال يتسلح بالتاريخ في مواجهة وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

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أرسنال يتسلح بالتاريخ في مواجهة وست بروميتش بالدوري الإنجليزي أرسنال يتسلح بالتاريخ في مواجهة وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

التحرير

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يستقبل أرسنال اليوم نظيره وست بروميتش في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الإمارات في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل وست بروميتش الذي يوجد في صفوفه نجم الأهلي السابق أحمد حجازي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، والذي سيواجه اليوم زميله في الوطني محمد النني.

وتمكن أرسنال من التغلب على وست بروميتش في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات، ويعود آخر فوز لوست بروميتش على المدفعجية على ملعب الأخير إلى شهر سبتمبر من عام 2010 بنتيجة 3-2.

ومع ذلك نجح وست بروميتش في حسم آخر مواجهة جمعته بأرسنال في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنتيجة 3-1، ولكن كانت المباراة على ملعب وست بروميتش.

وحقق أرسنال الفوز في جميع مبارياته التي خاضها على ملعبه هذا الموسم سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة الإنجليزية.

ومع ذلك خسر أرسنال مباراتين من أصل 5 مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم، ولم يسبق أن خسر أرسنال 3 مباريات من أول 6 مواجهات يخوضها في الدوي سوى في مناسبتين فقط.

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وتمكن أرسنال من الفوز في آخر 7 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وحقق المدفعجية أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي في الفترة ما بين ديسمبر من عام 2014 وحتى أبريل من عام 2015 وذلك لتسع مباريات متتالية.

وبإمكان مهاجم أرسنال ألكساندر لاكازيت أن يصبح أول لاعب يسجل في أول 3 مباريات لفريقه على ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ برايان ماروود في عام 1988.

وخاض أليكسيس سانشيز 99 مباراة في الدوري الإنجليزي، ويعد جيلبرتو سيلفا اللاعب الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي خاض أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي مع أرسنال.

وعلى الجانب الآخر، وبعد الفوز بأول مباراتين في الدوري هذا الموسم، فشل وست بروميتش في تحقيق أي فوز في المباريات الثلاث التالية من خلال الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

ولم يتمكن وست بروميتش في عام 2017 من الفوز سوى في مباراة واحدة فقط من أصل 11 مواجهة خاضها الفريق خارج ملعبه، وكان ذلك على حساب بيرنلي هذا الموسم بهدف نظيف.

ويخوض مدرب وست بروميتش توني بوليس مباراته العاشرة كمدرب على ملعب الإمارات، حيث سبق أن خسر جميع مبارياته التسع السابقة.

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التحرير

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