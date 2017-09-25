محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى الإمارات، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيسي لدى وصوله.

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تأتي زيارة الرئيس إلى لإمارات في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين، حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، إذ يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، خلال الفترة الماضية، حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات، التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.