وزير السياحة يغادر إلى باريس للمشاركة بمعرض «توب ريزا»

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غادر يحيى راشد وزير السياحة، القاهرة، اليوم الاثنين، متوجها للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات معرض Top Resa السياحى المزمع عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجارى.

يشارك بالمعرض نحو 31,763 من المهنيين المتخصصين بالقطاع السياحى، ينتمون لـ 158 دولة من كافة أرجاء العالم، وتتضمن أجندة الوزير المشاركة فى الافتتاح الرسمي للمعرض بحضور سكرتير الدولة الفرنسي والمكلف بحقيبة التجارة الخارجية والسياحة، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع نائب رئيس نقابة وكلاء السياحة الفرنسي وسكرتير عام نقابة منظمى البرامج والرحلات والمدير التسويقى بمجموعة KARAVEL Group، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية لممثلى وكالات الأنباء العالمية.

وفي سياق آخر، يعقد الوزير مساء اليوم لقاءا مع السفير المصرى بفرنسا إيهاب بدوى وباتريك باولي رئيس مركز الأزمات والدعم بالخارجية الفرنسية، بمقر إقامة السفير بباريس، وذلك لبحث إمكانية عمل بعض التعديلات على الخريطة المصرية المدونة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية والخاصة بإرشادات السفر إلى مصر.

وقبيل سفره بساعات، التقى وزير السياحة، ستيفان روماتيت سفير فرنسا لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات السياحة وسبل تنشيط السياحة من فرنسا إلى مصر، وأبدى السفير الفرنسي استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لتنشيط السياحة الفرنسية إلى مصر، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين المناطق الأثرية، وقال إنه يؤكد دائما على أمان المقاصد السياحية المصرية للشعب الفرنسي.

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وأشار السفير إلى أن من أولوياته العمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر في فرنسا لإعادة السياحة الفرنسية إلى القاهرة مرة آخرى إلى سابق عهدها، وقال إنه يتوقع زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر.

من جانبه أكد الوزير على أهمية السياحة الفرنسية إلى مصر وعلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى التحسن الذي تشهده الحركة السياحية، وزيادة أعداد السائحين الوافدين والتحسن الملحوظ في الإيرادات والذي يعد مؤشرا على زيادة معدل الإنفاق السياحي، وأعداد الليالي السياحة.

واقترح الوزير دعوة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الفرنسيين لزيارة الأماكن السياحية والمناطق الأثرية في القاهرة وشرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية المصرية، بهدف نقل صورة إيجابية عن مصر إلى الشعب الفرنسي، كما اقترح إقامة فعاليات مشتركة بين البلدين من مهرجانات ومسابقات عالمية، ودعوة نجوم من مجالات مختلفة إليها لتحسين الصورة الذهنية عن مصر وتعريف العالم بطبيعة الحياة في مصر.

وتطرق الحديث إلى أهمية زيادة رحلات الطيران المباشر بين البلدين، كما استعرض الوزير ملامح برنامج وزارة السياحة المطبق لتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف والعارض، والذي يهدف إلى زيادة الحركة وتعظيم إيرادات الدولة، وتم الاتفاق على دعوة أصحاب شركات الطيران الفرنسية إلى مائدة مستديرة لمناقشة برنامج تحفيز الطيران، وسبل التعاون معهم في هذا المجال.

كما اقترح السفير الفرنسي، عدة أوجه للتعاون فيما يخص تنمية الأماكن الأثرية، ومنها تطوير الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وعمل مشروع لربط بعض الأماكن الأثرية ببعضها البعض، مثل ربط المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات عن طريق "تليفريك"، وربط الكرنك بوادي الملوك وذلك لتسهيل زيارة تلك الأماكن للسائحين، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التي أبدت رغبة في التعاون مع الحكومة المصرية على تنمية المواقع الأثرية في مصر.