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نصر: تطوير العشوائيات وتمكين المرأة أولويات «تحيا مصر» في 2018

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نصر: تطوير العشوائيات وتمكين المرأة أولويات «تحيا مصر» في 2018 نصر: تطوير العشوائيات وتمكين المرأة أولويات «تحيا مصر» في 2018

التحرير

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عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا " اجتماعا، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، اللواء محمد أمين إبراهيم أمين الصندوق، محمد عشماوي المدير التنفيذي للصندوق، علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان، اليوم الإثنين، أن نصر أكدت أهمية وضع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر خطة عمل للعام المقبل، وتحديد مجالات أولويات الصندوق، وفي هذا الإطار، اتفقت اللجنة على 5 مجالات هم: تطوير العشوائيات، علاج فيروس سي، حضانات الأطفال، تمكين المرأة وتشغيل الشباب، مع عمل أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة فى كل مجال.

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وناقش الاجتماع، موقف التسكين الخاص بحي الأسمرات 1 و2، والموقف التنفيذي للأسمرات 3. 

وأكدت نصر، أهمية وجود قاعدة بيانات تحدد المواطنين المقيمين في المناطق العشوائية المستهدف تطويرها بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى حرص اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، على دعم مشروع الأسمرات، والاستفادة من موارد الصندوق في دعمه، مع ضرورة حصر فعلي لعدد المواطنين المقيمين في الأماكن العشوائية في القاهرة، لدراسة نقلهم إلى إحياء الأسمرات.

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