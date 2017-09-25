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عبد الله الشامي: دفاع الأهلي لم يقصر أمام الترجي وكلهم مقاتلون

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عبد الله الشامي: دفاع الأهلي لم يقصر أمام الترجي وكلهم مقاتلون عبد الله الشامي: دفاع الأهلي لم يقصر أمام الترجي وكلهم مقاتلون

التحرير

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وصف السوري عبد الله الشامي، المدافع الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوز فريقه على الترجي التونسي بالرائع، وإن دل على شيء فإن الأحمر فريق كبير.

 وأشار في تصريحات خاصة لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن لاعبي الأهلي قاتلوا بشكل كبير، خاصة بعدما عادوا وفازوا بهدفين رغم التأخر بهدف.

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وأضاف أنه يستكمل برنامجه التأهيلي في ، ولن يسافر إلى تونس للتدريب مع الفريق، واستطرد قائلا: "لم أطلب الرقم 5، ولكني اخترت الرقم 44، ولن أطلب قميص إسلام محارب".

وعن خط دفاع الأهلي قال:" لم يقصروا أمام الترجي، وكان الخط بالكامل في كامل تركيزه حتى نهاية المباراة".

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