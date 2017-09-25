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السفير المصري في تونس يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي

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السفير المصري في تونس يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي السفير المصري في تونس يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي

التحرير

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طالب السفير نبيل الحبشي السفير المصري في تونس، من جماهير النادي الأهلي ضرورة الالتزام بالتعليمات خلال مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال السفير المصري في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أطلب من الجماهير الالتزام بالتعليمات وعدم استخدام الشماريخ خلال مباراة النجم لأنها ممنوعة في تونس، وحتى لا يتسبب هذا الأمر في أزمة مع الأمن التونسي".

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وأضاف السفير: "جلست مع جماهير الأهلي وأفراد الأولتراس قبل مباراة الترجي الماضية وطالبتهم بعدم استخدام الشماريخ ووعدوني بذلك، لكنهم استخدموها خلال المباراة".

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التحرير

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