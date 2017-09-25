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«كوبر وفيفا» يحرمان عمرو مرعي من الانضمام لمعسكر الفراعنة

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«كوبر وفيفا» يحرمان عمرو مرعي من الانضمام لمعسكر الفراعنة «كوبر وفيفا» يحرمان عمرو مرعي من الانضمام لمعسكر الفراعنة

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أن استدعاء عمرو مرعي، المحترف في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي، لمعسكر الكونغو المقبل، يتطلب شرطين.

وقال مدير المنتخب الوطني في تصريحاته صحفية اليوم الإثنين، إن الشرط الأول يتمثل في طلب الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا للمعسكر المقبل.

وأردف إيهاب لهيطة، أن الشرط الثاني، يتمثل في موافقة فريق النجم الساحلي بشكل ودي على ضم اللاعب، خصوصًا أن المدة القانونية لإرسال طلب الاستدعاء انتهت، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استدعاء اللاعبين المحترفين قبل بدء موعد الأجندة الدولية بـ15 يومًا.

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كان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

يذكر أن المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيلتقي مع الكونغو يوم 8 من أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

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التحرير

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