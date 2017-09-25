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صديقتك تحاول سرقة زوجك؟ هكذا تدار المعركة

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مصراوي Masrawy

صديقتك تحاول سرقة زوجك؟ هكذا تدار المعركة

11:18 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

صديقتك تحاول سرقة زوجك؟ هكذا تدار المعركة

صديقة-عمرك-تحاول-سرقة-زوجك؟-كيف-تكسبين-المعركة؟

كتبت- ميرا ماهر:

باتت بعض الصداقات مصلحة تستوجب الحذر، فهناك من تحاولن سرقة أزواج صديقاتهن دون الاهتمام لأي تقاليد أو أعراف، حينها يجب على الزوجة الانتباه لبعض العلامات التي يمكن أن تساعدها في اكتشاف نية صديقتها مبكراً نحو زوجها.

ذكر دكتور حسام علي صالح "استشاري العلاقات الأسرية" لـ"مصراوي" أهم المؤشرات التي يجب الانتباه لها خلال العلاقة بين زوجك وصديقتك وهي:

-اهتمام الصديقة الدائم بالزوج والسؤال عنة بطريقة مستمرة، ومتابعة أخباره.

-الاهتمام بما يهتم، ومحاولة التواجد في الأماكن التي يتواجد بها، وفي نفس التوقيت.

-الحرص على عمل الأشياء التي تلفت انتباهه.  

هنا، يجب على الزوجة من البداية تجنب الحديث عن التفاصيل الخاصة بحياتها الزوجية لصديقاتها، يجذب ذلك انتباه بعضهن لما يقدمه الزوج لزوجته، ويثير الحقد لديهن، فتسعى الكثير منهن لسرقة ذلك الشخص الحنون.

تجنب التباهي أيضاً يشمل الامتناع عن التعبير عن مشاعر الحب بين الزوجين على "السوشيال ميديا".

تستطيع بعض السيدات استقطاب اهتمام زوج صديقاتهن، حينها يجب على الزوجة التحلي بالصبر وعدم مواجهة الزوج بفعلته بطريقة سلبية أو حتى مواجهة الصديقة، لأنه في هذه الحالة يمكن أن يتفق الاثنان عليها، وتنتهي المعركة بخسارتها.

يجب زيادة الاهتمام بالزوج واحتوائه وتجنب أي خلافات حتى إذا كانت بسيطة، فالطبيعة البشرية تنفر من كل شيء يكون مصدراً للإزعاج.

تقليل التواصل مع تلك الصديقة من الخطوات المهمة، لتفادي أي خطأ يمكن حدوثه.

 

 

 

 

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مصراوي Masrawy

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