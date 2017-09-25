مارجريت عازر: رفع علم المثليين بالتجمع الخامس "كارثة أخلاقية كبرى"

كتب- أحمد علي:

أعربت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائها من واقعة رفع أعلام المثليين، في حفل فريق "مشروع ليلى" اللبناني، والذي أقيم بالتجمع الخامس، لافتةً إلى أن الواقعة تعد فضيحة وكارثة أخلاقية كبرى منافية للآداب العامة وجميع الأديان السماوية، وتكشف عن مدى الخطر الذي تواجهه البلاد بسبب تدهور الأخلاق وعدم الاهتمام بالقيم الدينية.

وقالت عازر، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، إن مثل هذه الأفعال الغير أخلاقية لا يجوز أن تحدث بين أبناء الشعب المصري لأنه شعب متدين بطبعه، له تقاليده وأعراقه والتي لا يجب مخالفتها.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بجلس النواب، الحكومة والجهات المختصة بسرعة التحقيق الجاد في الأمر وتطبيق العقوبة على من رفع هذا العلم المشبوه، مشددةً على التصدي لمثل هذه الأفكار الهدامة ومواجهتها من خلال تدعيم الخطاب الديني والثقافي، وتدعيم المبادئ العامة المتفق عليها، بالإضافة إلى فتح المجالات المختلفة للشباب لتفريغ الطاقات السلبية، وعدم الإتجاه إلى الأعمال الخاطئة.​