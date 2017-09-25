مقتل 6 تكفيريين وتدمير 65 وكرا ضمن عملية «حق الشهيد» (صور)

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، استكمال عملية حق الشهيد، لاستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أن المداهمات خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، أسفرت عن القضاء على 6 تكفيريين والقبض على 31 أخرين.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم اكتشاف وتدمير 65 وكرا، و56 دراجة نارية، و3 سيارات مفخخة، و9 عبوات ناسفة، وضبط أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصالات واحتياجات إدارية، وضبط كمية من المواد والمعدات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و6 كيلوجرامات من مادة الهيروين، و22 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر.



















