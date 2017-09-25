تعليم القليوبية: توفير 19 مليون جنيه كأجور لعمال المدارس

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قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن ديوان المديرية ودواوين الإدارات ستشهد سلسلة من التغييرات، خلال الفترة المقبلة، لضخ دماء جديدة وتنشيط العمل من أجل الصالح العام.

وأضاف عجلان، خلال اجتماعه بمديري وموجهي العموم وقيادات ديوان المديرية، اليوم الإثنين، أنه لا تدخلات بأي شكل من الأشكال، ولا وساطة ولا محسوبية في التغييرات الأخيرة، التي شهدتها الإدارات التعليمية وتمت بالتنسيق مع عدد من الجهات.

وذكر: "الإدارة ليست حكرا على أحد، ونحن نعمل في النور، والتغييرات لا تعني أن القيادات سيئة، لكن الهدف تنشيط وتجديد العمل بشكل دائم".

وأوضح وكيل التعليم بالقليوبية أن المديرية ستشهد تغييرات في أسلوب العمل، وزيادة في الإجراءات الانضباطية، وحركة التوقيعات للموظفين بالحضور والانصراف من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، بالإضافة إلى حركة التوقيعات المفاجئة ومتابعة خطوط السير والعودة للمديرية، بعد انتهاء العمل بخط السير في نفس اليوم.

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وتابع وكيل الوزارة أنه سيتم تعديل حركة الدخول والخروج للديوان، ومنع وقوف الدراجات النارية والسيارات أمام المبنى، ومجازاة أي معلم أو إداري بالإدارات الأخرى يحضر للديوان في وقت العمل دون خط سير وموافقة من الإدارة المختصة به، مشيرا إلى أنه يتم تركيب 36 كاميرا بالديوان ومحيطه في إطار الإجراءات التأمينية ومتابعة سير العمل.

ولفت إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من التشطيبات النهائية بمبنى المديرية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، ولم يتم استلامه حتى الآن وستتم أعمال التسليم من خلال الهيئة، ولن يتم الاستلام إلا وفق شروط وضوابط محددة، وسيتم قريبا طرح المبنى الثاني للمديرية لتطويره من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

وحول أجور عمال المدارس، قال عجلان إنه تم توفير مبالغ مالية وصلت إلى 19 مليون جنيه كأجور للعمال، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.

وشدد على ضرورة تفعيل لجنة الكوارث والطوارئ بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، والاهتمام بخطط رعاية الموهوبين ومراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس.