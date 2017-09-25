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رئيس الوزراء الإسباني يهنئ ميركل بـ"انتصارها الكبير"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإسباني يهنئ ميركل بـ"انتصارها الكبير"

11:01 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

مدريد- (د ب أ):

هنأ رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على "الانتصار الكبير" الذي حققه تحالفها المسيحي في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.

وأعلنت الإسبانية ليلة الأحد/الاثنين أن راخوي أرسل خطاب تهنئة إلى ميركل.

وأعرب السياسي المحافظ في الخطاب عن قناعته بمواصلة برلين لإسهامها في جعل أوروبا قوية وموحدة وقادرة على المنافسة ومتضامنة ومزدهرة.

وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة للإنتخابات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سجلا تراجعا كبيرا، مقارنة بالانتخابات الماضية، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نجاحا كبيرا، بعد أن حصد ما يقرب من 13% من الاصوات.

وبعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية حصد تحالف ميركل المسيحي على 33% الأصوات، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 5ر20%.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 6ر12% ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها البرلمان.

وفي الوقت نفسه، عاد الحزب المؤيد لقطاع الأعمال "الديمقراطيون الأحرار" إلى الساحة الاتحادية للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، بعد حصوله على 10.7 % من الأصوات. وحصل حزب اليسار على 9.2%، وحزب الخضر على 8.9%.

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