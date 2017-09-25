الزراعة توفر 12 مليون وجبة أسبوعياً للتلاميذ في 13 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال توفير 12 مليون و300 ألف وجبة لطلاب المدارس أسبوعياً من خلال مصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية والمنتشرة في 13 محافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والذي يخص تغذية تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية بوجبة طازجة خالية من الملوثات، وبها قدر متوازن من الطاقة والبروتينات والفيتامينات والمعادن، كي تساعد التلاميذ على الاستيعاب والتركيز طوال اليوم الدراسي.

وأوضح بيان الوزارة الصادر اليوم الإثنين، أن عدد المدارس التي يتم توزيع الوجبات بها على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 6882 مدرسة تضمها 109 إدارة تعليمية موزعة بمحافظات: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسوان"، حيث يراعى توزيع الوجبات طازجة للتلاميذ خلال 24 ساعة من الإنتاج كحدٍ أقصى.

وأشار البيان، إلى أنه تم تحديد دور المشروع الخدمي للتغذية المدرسية في إطار الخطة العامة للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2017/2018، والمحددة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يتم التوزيع في محافظات: "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسوان، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء"، طوال أيام الأسبوع، على أن يتم التوزيع في محافظات: "البحيرة، المنوفية، الغربية، والقليوبية"، لمدة يومان في الأسبوع، ولمدة 3 أيام أسبوعياً في محافظة القاهرة.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك لجنة من خبراء التغذية المتخصصين تقوم بمتابعة مراحل تصنيع الوجبة، فضلًا عن تواجد لجنة ثلاثية مقيمة من مندوبي مديريات التربية والتعليم، والصحة، والتموين بكل مصنع لمتابعة جودة الخامات المكونة للوجبة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك متابعة جودة إنتاج الوجبة قبل التوزيع على المدارس، كذلك يتم التغليف آلياً والنقل للمدارس بما يضمن وصولها طازجة.

وأكد البنا، أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة تساعد التلاميذ على رفع القدرة الإدراكية والتركيز وتحقيق النشاط والصحة البدنية والذهنية، والحد من ظاهرة نقص التغذية عند الأطفال، فضلًا عن زيادة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ وقدرتهم الإدراكية، والحد من التسرب من التعليم، وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل بمراكز المشروع الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بالمحافظات المنفذ بها المشروع، كذلك إعداد كوادر فنية مدربة على عمليات الإنتاج والصيانة.​