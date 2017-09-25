"تشريعية النواب" تستأنف مناقشات "الإجراءات الجنائية" الأربعاء

كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لاستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك بعد أن أجرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حوارًا مجتمعياً حول القانون الشهر الماضي، واستمعت - خلال الحوار - لأساتذة جامعات وخبراء في القانون الجنائي، ونقابة المحامين.