"تشريعية النواب" تستأنف مناقشات "الإجراءات الجنائية" الأربعاء
"تشريعية النواب" تستأنف مناقشات "الإجراءات الجنائية" الأربعاء
11:08 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017
المستشار بهاء أبو شقة
كتب- أحمد علي:
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لاستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك بعد أن أجرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حوارًا مجتمعياً حول القانون الشهر الماضي، واستمعت - خلال الحوار - لأساتذة جامعات وخبراء في القانون الجنائي، ونقابة المحامين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الزراعة: التعديات على الأراضي بلغت 78 ألف و396 فدانًا منذ يناير
-
وزير الإسكان أمام "النواب": للأراضي الزراعية بُعدًا استراتيجيًا يستدعي
-
"القومي لحقوق الإنسان" يعقد دورته التدريبية الثانية للباحثين البرلمانين
-
"إسكان النواب": 3 تصنيفات للمباني التراثية في تعديلات القانون 144
إعلان
إعلان