معاقبة أفراد في شرطة تايبيه بسبب سوء تصرفهم أثناء وقوع أعمال عنف

تايبيه- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أنه قد تم اليوم، الاثنين، معاقبة أفراد في شرطة تايبيه، بنقلهم من مواقعهم وحرمانهم من إمتيازاتهم، بسبب سوء تعاملهم مع أعمال عنف وقعت أثناء حدث للتبادل الثقافي مع الصين.

وذكر المسؤولون أن أفراد الشرطة فشلوا في "الرد الفوري" أثناء وقوع أعمال عنف في مهرجان "سينج تشاينا" الموسيقي، الذي أقيم أمس الاحد في جامعة تايوان الوطنية.

واضطرت السلطات إلى وقف فعاليات الحدث - الذي تدعمه مدينتا تايبيه وشانغهاي بصورة مشتركة - بعد أن اقتحم طلبة وبعض المتظاهرين المناهضين للصين، خشبة المسرح، واشتبكوا مع مؤيدو المهرجان.

وأفادت وكالة الانباء المركزية الرسمية بأن طالبين على الاقل تعرضا لإصابات، بعد أن هاجمهما مؤيدو المهرجان، والذين تم تحديدهم بأنهم أعضاء في "حزب دعم التوحيد الصيني".

من جانبه، قال لين شون-شيا، المسؤول في شرطة تايبيه "إن بعض أفراد شرطتنا فشلوا في الرد بصورة فورية ومناسبة، بعد أن تلقينا العشرات من مكالمات الطوارئ".

وجاءت الاحتجاجات بعد شكاوى الطلاب قبل إقامة المهرجان، بمنعهم من الوصول إلى الملاعب الرياضية، ومن أن هناك أضرارا قد لحقت بالمرافق الخاصة باستاد الجامعة الذي تم تجديده حديثا.

وشكا الطلاب من تغيير اسم المدرسة من "جامعة تايوان الوطنية" إلى "جامعة بلدية تايبيه بتايوان" على ملصق خاص بالحدث أعده منظم صيني.

يذكر أن الصين تزعم سيادتها على تايوان ذات الحكم الذاتي، منذ نهاية الحرب الاهلية في عام 1949. ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.