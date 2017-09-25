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سول تطالب بيونجيانج بتحسين العلاقات بين الكوريتين

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مصراوي Masrawy

سول تطالب بيونجيانج بتحسين العلاقات بين الكوريتين

10:54 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

سول تطالب بيونجيانج بتحسين العلاقات بين الكوريتين

بيونجيانج

سول- (د ب أ):

دعت وزارة الوحدة في سول، اليوم الاثنين، حكومة بيونجيانج مجددا، إلى احترام جميع الاتفاقات القائمة بين الكوريتين، وإلى سلوك طريق لتحسين العلاقات الثنائية بين الكوريتين والمضي قدما نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم الوزارة، بيك تيه هيون، قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الكورية الجنوبية تحترم جميع الاتفاقات القائمة بين الكوريتين، وعلى رأسها بيان الرابع من يوليو المشترك، وإعلان 15 من يونيو المشترك، وإعلان قمة الرابع من أكتوبر.

وأضاف أن الوزارة ستنظم بالاشتراك مع مؤسسة "رو مو هيون"، مراسم الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة، لإعلان قمة الرابع من أكتوبر لإحياء محادثات القمة بين الكوريتين - ذات المعنى التاريخي في عام 2007 - لتمهيد الطريق أمام السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، بحسب "يونهاب".

ومن المقرر إقامة مراسم الاحتفال في 26 سبتمبر الجاري في مركز 63 للمؤتمرات، بتنظيم مؤسسة "رو مو هيون" ووزارة الوحدة ومدينة سول، بحسب ما أوردته "يونهاب".

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