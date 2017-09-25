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رئيس الوزراء التركي: استفتاء كردستان مهد أرضية لصراع ساخن

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء التركي: استفتاء كردستان مهد أرضية لصراع ساخن

10:41 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء التركي: استفتاء كردستان مهد أرضية لصراع ساخن

كتبت- هدى الشيمي:

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، الأثنين، مُعلقا على استفتاء إقليم كردستان عن العراق، أن الأزمة بلغت ذروتها، ووصلت إلى نقطة اللاعودة.
وأشار يلدريم، خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين، إلى أن المرحلة الحالية ستشهد تطورات جديدة وغير جيدة.

وأكد رئيس الوزراء التركي أن عناد إدارة الإقليم على تنظيم الاستفتاء، مهد أرضية لصراع ساخن، بحسب ما نقلته وكالة "اناضول" التركية للأنباء.
وكان يلدريم قد لفت إلى أن أنقرة عازمة على استخدام حقوقها الدولية في مواجهة المخاطر الأمنية، التي سيمثلها استفتاء كردستان.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفرض عقوبات على الأكراد في شمال العراق، وتجري قوات تركية تدريبات عسكرية قرب الحدود.
وأغلقت تركيا معبر الخابور الحدودي البري مع شمال العراق في اتجاه واحد، بحسب ما ورد في صحيفة "حرييت" التركية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اليوم إغلاق المعبر الواقع بين ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، وإقليم كردستان، شمالي العراق، في اتجاه واحد، بحيث يمكن العبور إلى شمال العراق دون القدوم منه.

وبدأ عملية التصويت في الإقليم الكردي صباح اليوم، إذ فُتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت في استفتاء على استقلال عن بغداد.
وسيجري الاستفتاء أيضا في مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط والمختلطة عرقيا.

وحذرت الأمم المتحدة من "التأثير المحتمل لزعزعة الاستقرار"، بينما قالت الولايات المتحدة إن الاستفتاء يمكن أن يؤجج الاضطرابات الإقليمية ويشتت الانتباه عن الحملات الجارية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا.

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مصراوي Masrawy

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