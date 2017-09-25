تعرفي على التغذية السلمية لحل 5 مشاكل جلدية

(د ب أ)

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن التغذية لها تأثير واضح على صحة الجلد وجماله، مشيرة إلى إمكانية مواجهة المشاكل الجلدية التالية عن طريق التغذية الصحيحة.

يمكن أن يكون الإفراط في التصبغ دليلاً على نقص أحد الفيتامينات. لذا يتعين الانتباه إلى تناول كميات كافية من فيتامين C وE، وكذلك مضادات الأكسدة. وتوجد هذه الفيتامينات في الفراولة والكيوي والطماطم والرمان والليمون.

وقد يعزز تعرض الجلد للشمس من ظهور هذه البقع. ويمكن حماية الجلد من أشعة الشمس من خلال تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والغريب فروت والأناناس والخوخ والكرنب والفلفل الحار والسبانخ.

- البشرة الدهنية

الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لا تتسبب فقط في زيادة نسبة السكر بالدم، بل تتسبب أيضاً في تحفيز الغدد الدهنية، وبالتالي المعاناة من البشرة الدهنية.

ويمكن مواجهة هذه المشكلة عن طريق فيتامين A، الذي يساعد في الحد من إفراز الدهون. وتحتوي المانجو على كميات كبيرة من هذا الفيتامين، فضلاً عن الجزر وصفار البيض والمشمش المجفف والسبانخ والبطاطا الحلوة.

- شوائب الجلد

يمكن أن تكون الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر هي المسؤولة أيضاً عن الحبوب الصغيرة، وبسبب زيادة نشاط الغدد الدهنية يمكن أن تصبح المسام مسدودة، وهو ما يساعد على نمو البكتيريا، التي بدورها تؤدي إلى الإصابة بالتهابات. وتساهم الأطعمة المحتوية على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في منع الالتهابات. وتوجد هذه الأحماض في الفواكه والخضروات والمكسرات وزيت بذر الكتان.

- الجلد الجاف

يشير جفاف الجلد إلى انخفاض مستوى الكوليسترول، وزيادة نسبة فيتامين E. وغالباً ما يعاني النباتيون من هذه المشكلة نظراً لأن اللحوم والأسماك من المواد الغنية بشكل خاص بالكوليسترول.

ويمكن مواجهة هذه المشكلة عن طريق الأحماض الدهنية غير المشبعة، الموجودة في الفول والبيض والصويا والأفوكادو والفول السوداني. ويمكن رفع نسبة الكوليسترول عن طريق تناول اللحوم والأسماك.

- التجاعيد

يعتبر السكر من المواد المسؤولة عن ظهور التجاعيد على الجلد. وهنا تعد مضادات الأكسدة علاجاً جيداً للتمتع بمظهر مشدود للجلد، لذا ينبغي تناول منتجات الصويا والسبانخ والكرفس والباذنجان بانتظام.

- الهالات السوداء

يعتبر نقص السوائل من الأسباب وراء ظهور هذه الهالات بجانب قلة النوم، لذا يجب الحرص على تناول كميات كافية من السوائل، ويفضل أن يكون الماء أو عصير الفواكه المخلوط بالماء. وقد يتسبب نقص الحديد أيضاً في ظهور الهالات السوداء تحت العين. ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول اللحوم الحمراء والتونة والبيض.