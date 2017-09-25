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غداً.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الأنجولي

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مصراوي Masrawy

غداً.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الأنجولي

10:41 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

غداً.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل تنصيب الرئيس الأنجولي

الرئيس الأنجولي الجديد

القاهرة - (أ ش أ)

يشارك السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في حفل تنصيب الرئيس الأنجولي الجديد، والمقرر غدا الثلاثاء.. وذلك حيث يتوجه اليوم الاثنين إلى لواندا.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل تنصيب رئيس أنجولا تأكيدا لخصوصية العلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، وتقديرا للدور المصري على الساحتين الأفريقية والدولية، حيث وجهت الدعوة لعدد محدود من الدول الأفريقية لحضور مراسم التنصيب.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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