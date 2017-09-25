اكتشفه «الزعيم» وذهب لطبيب نفسي بسبب «الثانوية».. 5 معلومات عن خالد سرحان

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لا يحب أن يحصر نفسه في دور الكوميديان رغم كونه الابن الروحي للزعيم عادل إمام، والذي يدين له بالفضل بسبب اكتشافه له واستعانته به في عدد كبير من أعماله، لكنه لم يبرح يومًا دور "السنّيد" في الأعمال الدرامية باستنثاء فيلم واحد.

ويرصد "التحرير - لايف" 5 معلومات قد لا يعرفها الكثيرون عن الفنان خالد سرحان في التقرير التالي..

1- وُلد في 25 سبتمبر عام 1979، لعائلة ميسورة الحال، فوالده هو الكاتب سمير سرحان، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، وعمه الدكتور شريف سرحان أحد أشهر أطباء النساء في مصر.

2- اعترف في لقاء مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا ببرنامج "التفاحة" أنه ذهب إلى طبيب نفسي فترة الثانوية لأنه لم يتمكن من المذاكرة لوقت طويل، ولا يخجل من ذكر هذا الأمر، كما اعترف أنه يكره القراءة رغم أن والده كان في فترة

أمين عام معهد الكتاب المصري.

3- اكتشفه الزعيم عادل إمام وهو في معهد الفنون المسرحية، وقدمه لأول مرة للجمهور عام 1998 من خلال فيلم رسالة إلى الوالي، ومن حينها يعتبر الزعيم الأب الروحي له، وتقرب منه على المستوى الشخصي، فجمعته علاقة وطيدة به وبعائلته.

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3- كان تقديم الزعيم له بمثابة تأشيرة عبور إلى عالم النجومية، فظهر بعد ذلك في عدد كبير من الأفلام منها "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الراحل أحمد زكي في نفس العام، ثم "كلام الليل" في عام 1999، و"التجربة الدنماركية" مع الزعيم

مرة أخرى في 2003، و"السفارة في العمارة" عام 2005، واقتحم الشاشة الصغيرة لأول مرة من خلال المشاركة في مسلسل "العائلة والناس"، ثم توالت أدوارها في الدراما التليفزيونية من خلال المشاركة في عدة مسلسلات أخرى مثل "أميرة في عابدين"، و"العطار والسبع بنات" مع نور الشريف، وعاد بعد فترة انقطاع فني مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "صاحب السعادة"، ومن بعده "مأمون وشركاه".

4- شارك كمؤلف في فيلم "أمير الظلام"، وفيلم "الديكتاتور" الذي يعتبر أول بطولة شبه مطلقة له مع الفنان القدير حسن حسني، حيث لعب دور ابن رئيس الجمهورية، وعن ذلك الفيلم قال: "كان يجسد حال العالم العربي قبل الربيع العربي، وتوقعت أن ترفضه الرقابة".

5- قرر الارتباط وهو في عمر الـ35 من الإعلامية "شيماء الحسيني" مدير عام شركة ميريازون الوكيل الإعلاني لقناة "القاهرة والناس"، وحضر حفل الخطوبة المحامي فريد الديب، وعدد كبير من الفنانين منهم شريف منير وأحمد رزق وتامر عبد المنعم ويسرا، في حين كان غياب الزعيم أمرًا لافتًا.