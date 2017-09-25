اليمن: ضبط خلية إرهابية خططت لتنفيذ هجمات في لحج

عدن - (أ ش أ)

أعلنت شرطة محافظة لحج اليمنية، اليوم الاثنين، ضبط خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات ضد مقرات أمنية في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة الواقعة جنوب شرق العاصمة اليمنية، صنعاء.

وقال قائد شرطة لحج، صالح السيد، - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - " إن عملية دهم نفذت صباح اليوم في مديرية تبن بلحج، واستهدفت خلية إرهابية تضم 3 أشخاص، حيث عثر أيضا على أسلحة ومتفجرات وقذائف هاون كانت تعتزم الخلية استخدامها في عملياتها الإرهابية ".

في سياق آخر .. أفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي سرحت قرابة 3400 من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة الحديدة، واستبدلتهم بعناصر حوثية، تدين لها بالولاء. وتركز هذا التسريح في معسكر الدفاع الساحلي، والقوات البحرية، ومعسكر 160 حرس جمهوري.

وذكرت أن الميليشيات الحوثية استدعت عددا من مقاتليها من محافظة صعدة وعمران وحجة، قبل أن تقدم على عملية إحلال ميليشياتها بدلا عن قوات صالح في تلك المعسكرات.