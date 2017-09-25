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الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في قطاع غزة منتصف الاسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

الفلسطينية تعقد اجتماعها في قطاع غزة منتصف الاسبوع المقبل

10:28 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في قطاع غزة منتصف الاسبوع المقبل

رامي الحمد الله

رام الله- (د ب أ):

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود اليوم، الاثنين، إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع القادم".

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المتحدث قوله إن الحمد الله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

وأكد المحمود أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله تعمل ما في وسعها، وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة شعبنا البطل، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها شعبنا، وقضيتنا الوطنية".

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