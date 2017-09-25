أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارتين بمحور صلاح سالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارتين بمحور صلاح سالم

10:28 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارتين بمحور صلاح سالم

كتب- محمد الصاوي:
ظهرت كثافات مرورية عالية، اليوم الاثنين، أمام حديقة الأزهر بمحور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارتين في حادثين منفصلين، ما سفر عن إصابة شخصين.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أمام حديقة الأزهر بوقوع حادثين منفصلين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش، ورفع الحادث لتيسير الحركة المرورية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 5 أشخاص في 3 متفرقة بالقاهرة

    أخبار

  • حركة المرور.. اختناقات مرورية بمعظم المحاور الحيوية تزامنا مع بدء

    أخبار

  • حركة المرور: سيولة مرورية بمحاور وميادين العاصمة والجيزة

    أخبار

  • الداخلية تضع خطة أمنية مرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

    أخبار

إعلان

0b75cd1fe1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير