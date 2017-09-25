إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارتين بمحور صلاح سالم

كتب- محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية عالية، اليوم الاثنين، أمام حديقة الأزهر بمحور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارتين في حادثين منفصلين، ما سفر عن إصابة شخصين.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أمام حديقة الأزهر بوقوع حادثين منفصلين، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش، ورفع الحادث لتيسير الحركة المرورية.