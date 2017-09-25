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جامعة جنوب الوادي تستبعد 300 مجلد للبنا وسيد قطب والقرضاوي من مكتباتها

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مصراوي Masrawy

جامعة جنوب الوادي تستبعد 300 مجلد للبنا وسيد قطب والقرضاوي من مكتباتها

10:20 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

جامعة جنوب الوادي تستبعد 300 مجلد للبنا وسيد قطب والقرضاوي من مكتباتها

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسؤول بجامعة جنوب الوادي في تصريح خاص لـ"مصراوي" بأن إدارة الجامعة قد انتهت من أعمال جرد مكتبات كليات الجامعة بالتنسيق مع لجنة من مديرية الأوقاف بقنا وتم استبعاد كافة المؤلفات التي تحمل أفكار متطرفة تخالف اعتدال الدين الإسلامي ووسطيته.

وأضاف المصدر أنه تم استبعاد أكثر من 300 مجلد لبعض مفكرين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من أمثال "سيد قطب - حسن البنا -يوسف القرضاوي -سيد سابق" وبعض الكتاب المحسوبين عليهم كانت قد تسللت لمكتبات كليات الجامعة بفترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وأكد المصدر أن جامعة جنوب تحرص على دعم البحث العلمي والإطلاع والمعرفة بما ينفع المجتمع يوافق صحيح الدين والإرهاب، كما نظمت الجامعة عدة مؤتمرات جماهيرية كبرى بالتنسيق مع رموز قبائل الصعيد لرفض الإرهاب والعنف والثأر بمجتمعات صعيد .

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