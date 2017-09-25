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الرئيس الفرنسي يهنئ ميركل على الفوز في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي يهنئ ميركل على الفوز في الانتخابات

10:25 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

الرئيس الفرنسي يهنئ ميركل على الفوز في الانتخابات

أنجيلا ميركل

باريس- (د ب أ):

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على نجاح تحالفها المسيحي في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.

وكتب ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليلة الأحد/الاثنين: "اتصلت بأنجيلا ميركل لأهنئها... سوف نواصل بإصرار تعاوننا الذي لا غنى عنه لأوروبا وبلدينا".

وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة للانتخابات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سجلا تراجعا كبيرا، مقارنة بالانتخابات الماضية، بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نجاحا كبيرا، بعد أن حصد ما يقرب من 13% من الاصوات.

وبعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية حصد تحالف ميركل المسيحي 33% الأصوات بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 20.5%.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة على 12.6% ليكون ثالث أقوى حزب في البلاد، ومن المقرر أن يمثل في البرلمان في برلين للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، عاد الحزب المؤيد لقطاع الأعمال "الديمقراطيون الأحرار" إلى الساحة الاتحادية للمرة الأولى منذ أربعة أعوام بعد حصوله على 10.7 % من الأصوات. وحصل حزب اليسار على 9.2%، وحزب الخضر على8.9%.

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