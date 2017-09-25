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مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم مسلح بالحلة

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم مسلح بالحلة

10:23 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم مسلح بالحلة

مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية

الحلة- (د ب أ):

أفادت الشرطة العراقية اليوم الإثنين بمقتل أربعة من عناصرها وإصابة خامس بإطلاق رصاص من قبل مسلحين في ناحية اللطيفية التابعة لمحافظة الحلة، 100كم جنوبي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مسلحين أطلقوا الرصاص على عناصر الشرطة في منطقة اللطيفية في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الشرطة وإصابة خامس بجروح .a

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