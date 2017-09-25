مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم مسلح بالحلة

الحلة- (د ب أ):

أفادت الشرطة العراقية اليوم الإثنين بمقتل أربعة من عناصرها وإصابة خامس بإطلاق رصاص من قبل مسلحين في ناحية اللطيفية التابعة لمحافظة الحلة، 100كم جنوبي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مسلحين أطلقوا الرصاص على عناصر الشرطة في منطقة اللطيفية في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الشرطة وإصابة خامس بجروح .a