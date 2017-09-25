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السيسي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين

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السيسي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين السيسي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين

التحرير

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غادر الرئيس عبد الفتاح ، القاهرة، اليوم الإثنين، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.

كان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن السيسي سيتناول، خلال الزيارة مع قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس لأبوظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، إذ يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، خلال الفترة الماضية، حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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التحرير

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