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وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم

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وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم

التحرير

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توفت الشابة إيمان عبد العاطي، المعروفة بأسمن امرأة في العالم، اليوم الإثنين، في أثناء فترة تلقيها العلاج بمستشفى براجيل في الإمارات.

وذكرت المستشفى، في بيان صحفي: "توفيت إيمان في الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا، بتوقيت أبو ظبي نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي".

 

"كانت إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة، لكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم".

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وأعربت إدارة المستشفى عن تعازيها لأسرة إيمان: "نقدم صلواتنا وخالص تعازينا القلبية إلى عائلة الفقيدة"، لافتة إلى أنه "سوف يتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل".

وأضافت المستشفى في بيان صحفي: “كانت السيدة إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبًا من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم”.

 

وأعربت ادارة المستشفي عن تعازيها لأسرة ايمان قائلة نقدم صلواتنا وخالص تعازينا القلبية إلى عائلة الفقيدة، لافتة إلى أنه “سوف يتم إعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل”.

 

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التحرير

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