أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدعو الهند إلى استمرار مساندة ودعم القضية الفلسطينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدعو الهند إلى استمرار مساندة ودعم القضية الفلسطينية

09:40 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

أبو الغيط يدعو الهند إلى استمرار مساندة ودعم القضية الفلسطينية

القاهرة – (مصراوي):

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، سوشما سواراج وزيرة خارجية الهند، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الحالية ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الاثنين إن اللقاء شهد استعراض أهم أوجه علاقات التعاون التي تربط الجامعة العربية والهند خلال المرحلة الحالية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة في إطار عمل منتدى الحوار العربي الهندي والذي من المنتظر أن يعقد اجتماعه الوزاري المقبل خلال عام ٢٠١٨ في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأوضح البيان أن الأمين العام أكد في هذا الإطار محورية العلاقة بين الجانبين في ضوء الرصيد الكبير والمتميز للأواصر التاريخية والمصالح المشتركة القائمة بينهما، ومدى الأولوية التي يوليها الجانب العربي لهذه العلاقة، مشيرا إلى تطلع الجانب العربي لاستمرار الهند في مساندتها القوية للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهو ما كان محور الرسالة التي كان الأمين العام قد وجهها مؤخرا إلى الوزيرة الهندية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى إسرائيل وعدم زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن الأمين العام أوضح للوزيرة سواراج أن الجانب العربي يتوقع من الهندية الحالية تأكيد مساندتها الواضحة والعلنية لحل الدولتين وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، وأيضا حث إسرائيل والتي تربطها بالهند علاقات جيدة على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، وعدم مكافأة إسرائيل على مسلكها في عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية من خلال مساندة ترشيحها لعضوية مجلس الأمن للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ خلال الانتخابات التي ستعقد بالجمعية العامة في العام المقبل.

وأضاف أن الوزيرة الهندية أشارت بدورها إلى تفهمها التام للموقف العربي، وإلى أن علاقات بلادها مع إسرائيل لن تكون على حساب علاقاتها الهامة والمتعددة الأبعاد مع الدول العربية، وإلى أن موقف الهند تجاه مساندة القضية الفلسطينية لم يتغير، منوهة بأن الاجتماع الوزاري العربي الهندي المقبل سيمثل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجزائر تدعو لإنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية

    أخبار

  • الهند تعتبر باكستان "مصنعا لتصدير الارهاب"

    أخبار

  • أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية

    أخبار

  • إغلاق مستشفيات في نيبال وسط احتجاج الأطباء على قانون بشأن الإهمال

    أخبار

إعلان

3aa3371533.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة