الحلقة (17) من "توالي الليل": يوسف يحاول قتل بسام

كتب : محمد صبري منذ 53 دقيقة

في الحلقة (17) من مسلسل "توالي الليل"، يستمر بسام في الإلقاء بيوسف في طريق المخدرات، ويأخذه حيث توجد سيارة صديقه عاطف، ويشعل فيها النيران، ويفر هاربا، تاركًا يوسف بمفرده.

في صباح اليوم التالي، يعود يوسف للمنزل، وينهال بالضرب على بسام، محاولًا قتله، ولكن سعاد تطلب منه التراجع.

يسرق يوسف سيارة، ويذهب ليقابل زوجته السابقة، ليطلب منها مال، ولكنها ترفض، فيتشاجر معها ويتركها، وأثناء قيادته، يصطدم بسيارة أخرى على الطريق.

تقابل بيبي أبوها، وأختها مريم، وينشب شجار بين أفراد العائلة، ويهرب خليفة خارج المنزل، ويجدوه مغشيا عليه، وينقلوه إلى المستشفى.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي، وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور، عبدالله الطراروة، غدير صقر.