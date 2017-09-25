وزير الصحة يتوجه إلى أسوان لتفقد مستشفى أبو سمبل الدولي

كتب - أحمد جمعة:

توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إلى مدينة أبو سمبل، بمحافظة أسوان؛ للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، يرافقة الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جولة الوزير ستبدأ بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولي (اليوم الواحد) بمدينة أبو سمبل والتي تضم ٤ أسرة رعاية مركزة و٢ غرف عمليات و ٣ أسرة غسيل كلوي و٢ حضانة، وتقدم الخدمة الطبية ل ٦٠٠٠ نسمة.

وأشار "مجاهد" في تصريحات صحفية، إلى أنه من المنتظر أن يتفقد الوزير الوحدة الصحية بالمدينة للتأكد من جاهزيتها، وذلك في إطار الاهتمام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه بالمناطق النائية ومحافظات الصعيد.

كما سيتفقد الوزير نقاط الإسعاف المنتشرة على الطريق السريع أسوان- أبوسمبل وحتى حدود السودان.