بالصور- انهيار منزل خال من السكان في طنطا إثر حريق هائل

بالصور.. إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بجوار معبد إدفو بأسوان

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة شارع الحلو التابع لدائرة قسم ثان طنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حريقا هائلا بعقار قديم خالٍ من السكان ما أدى انهيار المبنى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بنشوب حريق بعقار قديم خالٍ من السكان بشارع الحلو بمدينة طنطا مما أدى الى انهياره.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.