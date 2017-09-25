أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- انهيار منزل خال من السكان في طنطا إثر حريق هائل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- انهيار منزل خال من السكان في طنطا إثر حريق هائل

09:33 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    b220a4f38b.jpg

  • عرض 2 صورة

    d28d974a12.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بجوار معبد إدفو بأسوان

الألبوم التالى

بالصور.. إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بجوار معبد إدفو بأسوان

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة شارع الحلو التابع لدائرة قسم ثان طنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حريقا هائلا بعقار قديم خالٍ من السكان ما أدى انهيار المبنى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بنشوب حريق بعقار قديم خالٍ من السكان بشارع الحلو بمدينة طنطا مما أدى الى انهياره.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انهيار منزل من 3 طوابق بغرب أسيوط دون خسائر (حصر أولي)

    أخبار

  • .. لحظة انهيار عقار أسيوط

    أخبار

  • بالصور.. انهيار عقار جزئيا عقب "تخريبه" في أسيوط

    أخبار

  • بالصور.. انهيار جزئي بمنزل غربي أسيوط

    أخبار

إعلان

a3eaeb2522.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم