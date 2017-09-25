حريق يلتهم منزل مهجور في الغربية

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شب حريق داخل منزل مهجور، صباح اليوم، بشارع الحلو بمدينة طنطا نتيجة تراكم القمامة بداخله، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران داخل منزل خال من السكان، بشارع السيد عبد اللطيف تقاطع شارع الحلو.

على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

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وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الحريق نشب من القمامة المتروكة داخل المنزل، ولا توجد إصابات بشرية أو خسائر أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.